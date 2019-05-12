Акция "Бессмертный полк" и автопробег в честь Дня Победы прошли в Дублине

ДУБЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. выходцев из России и бывших советских республик собрались в воскресенье в Феникс-парке в Дублине на шествие "Бессмертного полка". За пять лет проведения эта акция стало любимым и самым массовым мероприятием у российских соотечественников, проживающих в Ирландии, - сюда приезжают семьями со всего острова.

"Акция "Бессмертного полка" возникла по зову сердца как дань памяти о тех людях, которые погибли на фронтах войны, от неимоверного трудна в тылу, которые не выдержали лишений и голода", - заявил в приветственном слове посол России в Ирландии Юрий Филатов. "Цена, которую заплатил народ Советского Союза за эту победу, огромна. Мы, наши дети и внуки должны всегда помнить об этом", - отметил он. "Россия никогда и никому не угрожала. Мы отстаиваем мир и будем это делать вместе со всеми, кто отстаивает ту же цель. Это еще одно очень важное наследие, которые оставили нам люди, портреты которых мы несем сегодня в строю "Бессмертного полка", - подытожил посол РФ.

По завершении торжественной части сотни машин, украшенные георгиевскими лентами, флагами СССР и России, бывших союзных республик, сформировали колонну которая проехала до северного пригорода Дублина - Сордса. Там праздник продолжился концертом, детскими конкурсами, шашлыками.

Об акции

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

В Ирландии "Бессмертный полк" стал не только шествием, но и постоянной музейной экспозицией-мемориалом. Она возникла в стенах частного военного музея в городке Коллон (графство Мит) в 2017 году благодаря российским соотечественникам и выходцам из бывших советских республик. С тех пор выставка постоянно пополняется - люди приносят туда портреты своих близких, воевавших во Второй мировой, предоставляют информацию, которая становится частью видеоряда, рассказывая посетителям истории людей, спасших Европу от фашизма.