Свыше 700 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Бейруте

БЕЙРУТ, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Более 700 соотечественников из российско-ливанских семей приняли участие в воскресенье в шествии "Бессмертного полка" по улицам Бейрута. Колонна начала путь от церкви Иоанна Предтечи в квартале Мусейтбе, рядом с посольством РФ в Ливане. Участники акции с портретами своих дедов и прадедов, украшенными георгиевскими ленточками, направились через площадь ЮНЕСКО к проспекту Корниш-Мазраа, откуда повернули к зданию Российского центра науки и культуры (РЦНК) на улице Верден, где состоялось праздничное построение под песни военных лет.

"Бессмертный полк" за границей. Как проходит шествие в городах мира

"Акция "Бессмертный полк" стала доброй традицией в Ливане и проводится уже шестой год во многих городах", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков. По его словам, на самое массовое шествие, которое проходит в центре Бейрута, съезжаются соотечественники и выпускники со всех концов страны.

"День Победы - праздник, который объединяет все поколения, и знаменательно то, что в этой акции с каждым годом принимает участие все большее число детей и молодежи, которые помнят своих предков и гордятся их подвигами, - отметил Зайчиков. - С нами в колонне идут также граждане из стран СНГ, которые чтят своих ветеранов".

Координатор международного проекта "Дети рисуют мир" Ольга Макаревич пришла на построение полка с портретом своего деда Максима Тихонова, который прошел солдатом две войны. "В Гражданскую войну дед был пулеметчиком, а в Великую Отечественную - замковым, т.е. тем, кто заряжает артиллерийское орудие", - рассказала соотечественница. Рядовой Тихонов участвовал в Сталинградской битве и получил ранение в голову и руку. После окончания войны вернулся на родину в Сибирь.

До Берлина в составе 336 Балтийского полка дошел командир бронебойного отряда Зиодин Альбеков - отец исполнительницы народных песен из фольклорного ансамбля "Любава" Айжан Пайло. Со школьной скамьи он убежал на фронт из Приуральского района Казахстана, сказав в военкомате, что ему исполнилось 18 лет. Морской пехотинец был участником встречи на Эльбе Красной армии и американских военнослужащих.

Соотечественники хранят память о ветеранах

С орденами двух ветеранов войны пришла на построение Татьяна Рамаль - прихожанка подворья Русской православной церкви в Бейруте. Орден Боевого Красного знамени ее дед, техник-лейтенант Федор Заднепрюк, получил за то, что обеспечил 256 самолетовылетов в решающий момент сражения в районе города Броды, которое стало частью Львовско-Сандомирской операции. Результатом битвы, получившей название "Бродовский котел", стал разгром 13-го корпуса 4-й армии Вермахта, и в августе 1944 года войска 1-го Украинского фронта смогли освободить город Львов.

Ордена Славы III степени был удостоен другой дед Татьяны Рамаль - Григорий Бодай, он служил разведчиком стрелкового полка и в битве за Варшаву уничтожил в ходе операции в тылу немецких войск шестерых вражеских офицеров.

Оба деда Татьяны Корягиной до сих пор считаются пропавшими без вести, они сражались под Ржевом и на Ленинградском фронте.

Дед учительницы Натальи Диаб Валентин Чернышев был танкистом, брал Бухарест и получил тяжелое осколочное ранение. В семье Нины Махфуз чтят память неизвестного пожилого солдата, закрывшего собой от пули их деда - молодого лейтенанта Дмитрий Громова, поднимавшего роту в атаку.

Праздник завершился показом спектакля "А зори здесь тихие" по одноименной повести Бориса Васильева, который поставила на сцене РЦНК с юными артистами режиссер Ирина Моктада.