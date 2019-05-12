Умер главный редактор фотоагентства "Интерпресс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщила пресс-служба стадиона.

"12 мая на "Газпром Арене" перед матчем с ЦСКА из-за сердечного приступа ушел из жизни главный редактор фотоинформационного агентства "Интерпресс" <...> Футбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Александра Николаева", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС шеф-редактор "Интерпресс" Елена Николаева, на стадион он поехал для съемок матча.

Фотоагентство "Интерпресс" работает с 1996 года и специализируется на съемках Петербурга и происходящих в нем событий. Александру Николаеву было 65 лет. С 1980 года он работал фотожурналистом в газетах "Моряк Балтики", "Смена" и "Час Пик", В 1997 году создал и возглавил "Интерпресс".

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