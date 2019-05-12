Российские соотечественники в ЮАР отметили День Победы и провели акцию "Бессмертный полк"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 13 мая. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Российские соотечественники в ЮАР собрались в воскресенье на празднование Дня Победы в Русском православном храме преподобного Сергия Радонежского в пригороде Йоханнесбурга Мидранд. Поздравив двух ныне живущих в африканской стране ветеранов Великой Отечественной войны, они почтили память всех, кто участвовал в освобождении мира от нацизма традиционной символической акцией "Бессмертный полк".

День народного братства

Основным организатором праздника выступило посольство РФ в ЮАР. Россотрудничество совместно с аппаратом военного атташе и ассоциациями российских соотечественников развернули на территории храма полевую кухню.

Главными почетными гостями стали участвовавший в боях за освобождение Украины в 1944 году Валентин Павлович Аринин и Ципра Абрамовна Майбурд, оказывавшая на протяжении всей войны медицинскую помощь раненным бойцам в хирургическом отделении госпиталя Института им. Склифосовского в Москве. Оба ветерана выступили перед собравшимися, рассказав о тяжелых военных годах, после чего настоятель храма протоиерей Даниил Луговой вручил им памятные подарки.

"День Победы - это день народного братства. И хотя мы сейчас празднуем его под флагом и гимном Российской Федерации, победил в войне Советский Союз", - отметил в своем приветственном слове посол России Михаил Петраков, подчеркнув таким образом вклад в разгром нацизма всех республик СССР. Три из них - Азербайджан, Белоруссия и Казахстан - были представлены на празднике главами своих дипломатических миссий.

Петраков призвал всех россиян беречь память о подвиге советского народа и защищать ее от "многочисленных доброхотов, стремящихся сегодня переписать историю и убедить мир в том, что фашистская Германия и Советский Союз - это одно и то же", а "георгиевская ленточка, которую мы все носим сегодня, - это чуть ли не символ оккупации и захватнических устремлений".

После официальной части праздника российский посол присоединился к символическому шествию вокруг храма, пополнив состав "Бессмертного полка" портретом своего отца, Ивана Михайловича Петракова. Оказавшись в начале в подводных войсках, затем он был переведен на крейсер "Киров", оборонял осажденный Ленинград на бронекатерах, служил артиллеристом на Пулковских высотах, после снятия блокады участвовал в освобождении Прибалтики, а в 1944 году был отправлен в Китай, где и встретил окончание войны.

За участие в боях под Ленинградом ветеран был награжден медалью "За отвагу" и Орденом Боевого Красного знамени. "Помимо того, что он был топовычислителем, он регулярно ходил в наряды охранять по периметру Пулковские высоты. Бывало, сутками они там лежали зимой в маскхалатах в снегу с пулеметами на спинах. Это была тяжелая повседневная работа, и он эту работу честно выполнял", - рассказал посол об отце.

Праздничный концерт

Перед мемориальной акцией учащиеся школы при посольстве подготовили для собравшихся небольшой праздничный концерт, исполнив песни военных лет, а также танцевальные и поэтические номера. По словам преподавателя русского языка и литературы Владимира Федина, дети российских дипломатов с интересом изучают военную прозу и принимают участие в регулярных конкурсах чтецов стихов о войне.

"Участвуют в них все. Первоначально проходят отборочные туры по классам, потом уже - конкурс победителей. И видно, что каждый из ребят, особенно финалисты, прошел через это и прочувствовал то, о чем он читает", - заверил педагог.

Он также принял участие в шествии, пронеся мемориальную табличку с именем своего деда Федора Федотовича Федина, пропавшего без вести во время битвы под Самбеком. "У нас даже не осталось его фотографии, но я все равно поддерживаю память об этом человеке, его имени. И моя семья, мои сестры благодарны мне, что и в Южной Африке его по-прежнему помнят", - подчеркнул участник акции.

Напоследок 84-летняя супруга советского ветерана Роза Хусаиновна подготовила для соотечественников сюрприз. Завершая концерт, она станцевала перед ними в неожиданном образе Чарли Чаплина. В беседе с корр. ТАСС женщина призналась, что ее заветная мечта - выступить на телешоу Андрея Малахова. Ради такой возможности женщина готова даже была бы самостоятельно оплатить авиабилет из Йоханнесбурга в Москву и обратно.

"Я танцую с восьми лет, выиграла множество конкурсов самодеятельности. Причем я никогда специально не готовлюсь и не репетирую. Например, в этот раз я просто посмотрела фильм с Чаплиным и решила - надо скопировать. Подобрала одежду, нарядилась, вышла и станцевала", - призналась она.