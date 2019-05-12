Аксенов: международные авиарейсы из Крыма могут запустить сразу после получения заявок

ТАСС, 13 мая. Международные рейсы из аэропорта Симферополя могут запустить в кратчайшие сроки после получения соответствующих заявок. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Инфраструктура аэропорта готова к обслуживанию международных рейсов. Но занимаются организацией таких рейсов авиакомпании. На данный момент наш аэропорт не получал заявок от авиакомпаний на осуществление международных рейсов из Крыма. Как только поступят подобные заявки, международные рейсы могут быть открыты в кратчайшие сроки", - сказал он.

Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь началось в 2016 году. Он включает современный терминал для обслуживания 6,5 млн пассажиров в год. Аэровокзал стоимостью 32 млрд рублей построили за 22 месяца, первый рейс он принял 16 апреля 2018 года. За год работы терминал обслужил 5,1 млн пассажиров.

В этом году рейсы в аэропорт будут совершать 15 авиакомпаний по 56 направлениям. В настоящее время из Симферополя можно вылететь в Москву, Сочи, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города России.