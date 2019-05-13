В Каменском районе Ростовской области объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Каменского района Ростовской области, где 12 мая произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме и погибли два человека, объявили траур. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в поселке Чистоозерном - взрыв в многоквартирном жилом доме и гибель людей - на территории Каменского района с 13 по 14 мая, [на два дня], объявлен траур", - говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел в ночь на 12 мая. В результате происшествия погибли двое - мужчина и ребенок 2010 года рождения, еще двое находятся в больнице в стабильном состоянии. Взрыв обрушил кровлю здания на площади 50 кв. м, повредил семь квартир, три из которых разрушил.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, компенсации также предоставят пострадавшим, 13 человек сейчас находятся в пункте временного размещения на базе местной больницы, остальные отправились к родственникам.