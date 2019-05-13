Более 200 тыс. фотографий фронтовиков получено в рамках создания галереи "Дорога памяти"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны получил сайт "Дорога памяти" за время своей работы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ.

"Более 200 тыс. фотографий фронтовиков загрузили посетители сайта "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

В День Победы 9 мая сообщалось, что посетители сайта к тому моменту загрузили более 160 тыс. фотографий своих героев.

Изображения будут размещены в одноименной мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ, который планируется создать на территории Главного храма ВС России.

Информацию для галереи обрабатывают и оцифровывают во всех регионах страны. Обработкой данных для личных карточек занимаются сотрудники военкоматов. Так, в Липецкой и Нижегородской областях обработано свыше 500 тыс. личных карточек и около 15 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны.

Информационный раздел "Дорога памяти" на сайте военного ведомства открылся 23 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что любой желающий сможет прислать фотографии своих родственников - ветеранов для проекта. Филиал музея планируется открыть в 2020 году в парке "Патриот". Сбор информации для личных карточек планируется продолжить и после начала его работы.