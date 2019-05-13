Краснодарские ученые летом исследуют малоизвестные молодые озера в заповеднике КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 мая. /ТАСС/. Ученые из Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) летом проведут исследования малоизвестных молодых озер в Тебердинском заповеднике в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель директора заповедника по экопросвещению Юрий Саркисян.

"В 2019 году на территории Тебердинского заповедника планируется проведение экспедиции экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения РГО по изучению вновь образующихся озер, они молодые, малоизучены. Ожидаем [ученых] в конце июля - начале августа", - сказал Саркисян.

По его словам, ученые из Краснодара уже несколько лет проводят экспедиции по Западному Кавказу. В прошлом году они открыли новое озеро в бассейне реки Кенделенсу на высоте 2966 метров над уровнем моря, прежде водоем не был отражен ни на одной карте.

"Горное озеро в верховьях Кенделенсу, видимо, молодое озеро. Большинству горных озер на Западном Кавказе от 150 до 200 лет, возникли они в результате отступания ледников последней стадии оледенения, которую принято называть малой ледниковой стадией. В настоящее время в связи с потеплением климата ледники активно тают и разрушаются. Там, где ледники отступают, образуются новые озера и водопады", - объяснил заместитель директора заповедника.

Летом в Тебердинском заповеднике также ожидают ученых из Воронежского государственного университета, которые занимаются инвентаризацией энтомофауны, и экспедицию МГУ им. Ломоносова по изучению состава и структуры высокогорных экосистем Северо-Западного Кавказа. Осенью заповедник посетят участники Всероссийского эколого-просветительского некоммерческого проекта "Заповедный пояс".

Саркисян отметил, что пожар в заповеднике на площади 2 га, который возник 8 мая и был потушен спустя пять дней, не повлияет на планы проведения научных экспедиций. "Такие загорания бывают, особенно на южных склонах, там много старых смолистых деревьев. Это локальный участок на северной границе, прошедший пожар никак не повлияет на планы", - уточнил он.

О заповеднике

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. Входит в число самых популярных особо охраняемых природных зон России, в 1997 году включен в международную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Около 80% территории заповедника находится на высоте свыше 2 тыс. метров над уровнем моря, высшая точка - гора Домбай-Ульген высотой 4046 метров. Здесь расположено более 150 озер и свыше 100 ледников. Наиболее крупные из ледников - долинные, достигающие в длину нескольких километров и площадью несколько квадратных километров.

Тебердинский заповедник относится к числу ключевых орнитологических территорий международного значения, здесь обитает кавказский тетерев - эндемик Кавказа.

В заповеднике проложено 15 экологических маршрутов, в тройку самых популярных входят Турье озеро, Бадукские озера и Джамагатские нарзаны.