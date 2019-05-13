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Стихийная акция за сохранение сквера на месте возведения храма проходит в Екатеринбурге

Митингующие разрушили временную металлическую конструкцию, ограждающую территорию строительства
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Стихийная акция протеста за сохранение сквера на месте строительства собора святой Екатерины проходит в центре Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Строительство началось 13 мая. На месте установили временный металлический забор.

Акция началась стихийно около 17:00 мск. Изначально люди мирно стояли рядом с ограждением, затем начали его раскачивать, повалили конструкции на землю. Митингующие прорвались за забор и заняли сквер.

Затем митингующие разбирали забор на части, пели, танцевали и устраивали хоровод вокруг палатки, расположенной в центре строительной площадки и находящейся под пристальным вниманием охранников. Ближе к 21:00 мск участников акции вытеснили за пределы сквера, началось восстановление временного забора, что спровоцировало несколько словесных перепалок. В выдворении людей за периметр активно участвовала группа молодых людей спортивного телосложения.

К месту действия стянуты наряды полиции и Росгвардии, которые пока наблюдают за происходящим со стороны. Количество протестующих, по разным оценкам, достигает от нескольких сотен до 2 тыс. человек. Представители силовых структур пока воздерживаются от комментариев.

Собор святой Екатерины планируют построить вместо разрушенного более 80 лет назад. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга. Его оформят в стиле архитектуры XVII века.

Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. Ранее сообщалось, что на месте строительства прошел молебен в день Торжества православия, на котором собралось порядка 8 тыс. человек.

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