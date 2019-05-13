Рейс из Казани в Москву отложили из-за сообщения пассажира о "минировании"

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Рейс из Международного аэропорта Казань в столичный аэропорт Домодедово отложили из-за заявления пассажира о заложенной на борту самолета бомбе. Об этом в понедельник сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"Один из пассажиров самолета Казань - Домодедово, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал говорить своим друзьям, которые также находились в салоне, о том, что в самолете заложена бомба. Рейс отложили, сейчас его обследуют с кинологами на предмет наличия или отсутствия [взрывчатых веществ], но, скорее всего, это просто пьяная шутка", - сказала она.

Как уточнила Иванова, эвакуация аэропорта Казань не проводилась. О номере задержанного рейса не сообщается.