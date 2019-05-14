Более 4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили 4,2 млн рублей на выплаты семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в многоквартирном доме поселка Чистоозерный Каменского района, сообщается во вторник на сайте правительства области.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства области 4,2 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Чистоозерный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семьи погибших получат по 1 млн рублей, а также пособие на погребение. По 400 тыс. рублей выделят пострадавшим. "На компенсацию частичной либо полной потери имущества предусмотрено в общей сложности 1 млн 150 тыс. рублей. Размер выплат составит от 50 до 100 тыс. рублей", - говорится на сайте.

При этом еще 260 тыс. рублей планируется перечислить пострадавшим в виде единовременной материальной помощи - по 10 тыс. рублей.

Как сообщалось, произошедший в ночь 12 мая взрыв унес жизни двух человек - мужчины и ребенка 2010 года рождения. Пострадали два человека - мужчина и женщина, они находятся в больнице в стабильном состоянии. Спасено 16 человек, 13 из них находятся в пункте временного размещения на базе местной больницы, остальные отправились к родственникам.

Как сообщалось ранее, газовое оборудование в доме проверяли в марте, жалоб от жильцов не поступало. По предварительным результатам обследования оборудования, после происшествия не выявлено повреждений газопроводов или газовых приборов, все оборудование было исправно.