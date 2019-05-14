В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик, который был снят сотрудниками ведомства

УЛАН-УДЭ, 14 мая. /ТАСС/. Целью ролика, снятого сотрудниками управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Бурятии и ставшего поводом для обращения омбудсмена республики во ФСИН России, является популяризация деятельности службы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

"Данный видеосюжет снят в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника. Целью клипа является популяризация прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в съемках участвовали действующие сотрудники УФСИН России по Республике Бурятия.

Накануне в интернете появился музыкальный видеоролик, в котором сотрудники бурятского УФСИН исполняют песню о своей работе, на некоторых кадрах изображают, как заламывают руки человеку, исполняющему роль заключенного, и целятся из арбалета в яблоко на голове еще одного "заключенного". В пресс-службе ведомства отметили, что "использованный сценический образ преступности отношения к конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет".