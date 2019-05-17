Дачный вопрос: как снять загородное жилье на лето и не пожалеть об этом

В мае в России начинается дачный сезон. Эксперты в сфере загородной недвижимости рассказали ТАСС о правилах аренды для владельцев дачи и арендаторов

Оcобенности русской dacha Русское слово "дача" не переводится на иностранные языки и так и произносится: "dacha". Оно появилось в XVIII веке для обозначения земель, подаренных Петром I своим подданным. Значение дома, в котором хозяева проводят только летний сезон, оно обрело позже, почти век спустя, когда в России началось строительство железной дороги. Дома снимали вблизи станций по Царскосельской, Николаевской, Ярославской, Казанской, Рижской дороге, причем позволить себе арендовать летнее жилище могли даже небогатые дворяне и служащие. Буржуазный "институт" выстоял и после революции 1917 года. Служебные дачи были у всех видных революционеров и соратников Сталина, равно как и у самого Иосифа Виссарионовича. Простые граждане по-прежнему снимали летние домики в дачных поселках и деревнях. Традицию, которую было позабыли в конце века, когда многие россияне обзавелись собственными участками, теперь снова вспомнили. Владение собственной дачей и приусадебным участком подразумевает постоянные вложения денег и хлопоты. В апреле 2019 года эксперты "Авито Недвижимость" сообщили об увеличении желающих продать дачу почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот снять загородный дом на короткое время по силам даже семье со скромным бюджетом — все зависит от потребностей. Дом без хлопот Причин, по которым люди выбирают не покупку собственной дачи, а аренду дома на летний период, две, считает директор Центра загородной недвижимости Сергей Ганусов: "Первая причина — нехватка средств на покупку собственной дачи. Купить дом со всеми условиями и в хорошем месте многие не могут, а вот снять на время — вполне. Другая причина — это нежелание связываться с дачными заботами. У арендатора не болит голова о членских взносах, ремонте дома, не надо ходить на собрания дачников, сдавать деньги на ремонт дороги или забора. Это все — дела владельца". Оксана Горделян из Москвы снимает дачу уже 15 лет. Впервые она арендовала летний домик, когда родился ее сын. Дом был самый обычный, неутепленный, с удобствами во дворе, зато в живописном СНТ всего в 20 километрах от Москвы, в Красногорском районе.

Описание Летнюю дачу в Красногорском районе Оксана Горделян снимает уже 15 лет за небольшие деньги. В доме нет отопления, коммуникаций, зато участок расположен в живописном СНТ, а дорога на машине от квартиры в Москве до дачи занимает не более получаса © Личный архив Оксаны Горделян

"Хозяин дома сдал нам свою дачу по очень комфортной цене, — рассказывает Оксана. — Мне пришлось там наладить быт, зато дорога от квартиры на Щукинской до поселка составляет полчаса, вокруг лес, грибы, ягоды, старые обжитые дачи, хорошая инфраструктура. Владелец разрешил сделать несколько грядок и посадить огород, я выращиваю там зелень, помидоры. Мне важно, что, заплатив вменяемые деньги один раз в сезон и приезжая на дачу, мы просто отдыхаем, а не работаем и не обслуживаем ее". Москвичка Ксения Луковцева в этом сезоне будет снимать дачу второй год подряд: у нее трое маленьких детей, и важным условием при выборе был бытовой комфорт. "У нас есть дом в деревне в Ивановской области, но там нет удобств. Поэтому мы сняли большой двухэтажный дом со всеми коммуникациями, с санузлом, душем, стиральной машиной, отоплением за 30 тысяч в месяц недалеко от Егорьевска. Это в ста километрах от Москвы, далековато ездить с работы, но ближе такой же дом обошелся бы в разы дороже. Мы, конечно, очень хотим собственную землю и дом, но дача такого же уровня стоит непомерно дорого, пока есть другие важные расходы, а вывозить детей на лето нужно уже сейчас". Спрос и предложение При этом спрос на покупку загородной недвижимости почти не изменился. Стабилен он и в секторе аренды дач: по данным управляющего директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, спрос остается примерно на одном уровне по сравнению с предыдущими пятью годами. Однако при этом не учитываются случаи аренды без участия агентств, когда арендаторы договариваются с владельцами дач самостоятельно. Такой способ опаснее и для тех и для других, зато позволяет не платить агенту. А вот увеличение предложения есть. "Такая тенденция связана с тем, что люди в предыдущие годы вложили большие деньги в строительство и теперь хотят часть вложенных средств вернуть. Не стоит думать, что на этом можно хорошо заработать. Аренда позволяет просто покрыть расходы владельца на поддержание дома и инфраструктуры участка. Не больше".

Самыми популярными направлениями, по которым дачники ищут дома в аренду, остаются те, где есть бессветофорные или расширенные шоссе. К ним относится район Новой Риги, Рублевское, Дмитровское, Щелковское шоссе. Дома со всеми удобствами площадью от 80–100 квадратных метров в пределах 50 километров от Москвы в этих местах стоят от 150 тысяч. Цены могут доходить и до полумиллиона, и выше. "Стоимость аренды складывается из четырех основных факторов: удаленности от Москвы, транспортной доступности, инфраструктуры и обустроенности поселка, наличия большой воды и пляжей, уровня самого дома. Цены могут очень сильно "гулять" в зависимости от этих факторов", — объясняет Мария Жукова. В ста километрах от Москвы аренда одного деревенского дома может обойтись в 15 тысяч рублей в месяц, а другого, обустроенного, в поселке с хорошей инфраструктурой, — в 150 тысяч. Самая популярная цена за месяц аренды, по словам экспертов, — около 30 тысяч рублей. Причем не только в Московской области, но и вокруг других мегаполисов России. Правила съема В России до сих пор многие снимают дачу, пользуясь "сарафанным радио", не проверяя арендодателя. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, эксперт по загородной недвижимости Сергей Ганусов рекомендует соблюдать простые правила: "Обязательно проверьте, на самом ли деле арендодатель является владельцем дачи, которую вы хотите снять. Для этого нужно попросить предоставить копию документа на недвижимость. Затем вы можете по кадастровому номеру проверить на сайте Госуслуг, зарегистрирована ли дача на ее хозяина или нет. И, конечно, нужно попросить владельца дачи предъявить паспорт". Можно обратиться также и в отделение Федеральной службы регистрации кадастра и картографии Росреестр и запросить выписку из ЕГРП. Если у дачи несколько владельцев, необходимо взять у них письменное согласие на сделку.

Описание Покупка дачи с городскими удобствами в небольшой удаленности от столицы может обойтись в 10-20 миллионов рублей. Поэтому многие готовы снимать дачу только на летние месяцы © Сергей Бобылев/ТАСС