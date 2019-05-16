Путин участвует в пленарном заседании медиафорума ОНФ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта (ОНФ). На заседании подводятся итоги мероприятия.

Медиафорум стартовал в Сочи 14 мая, участниками стали порядка 500 человек. В числе ключевых тем форума - реализация нацпроектов и защита прав журналистов. Работа форума в первые два дня проходила в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.