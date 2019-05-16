Проект "Великие имена России" перешел на этап разработки вариантов оформления аэропортов

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Проект по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам страны в рамках всероссийской акции "Великие имена России" перешел на новый этап реализации - ведется разработка вариантов оформления аэропортов, сообщил ТАСС секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в кулуарах международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

Правительство РФ постановлением от 7 марта 2019 года утвердило правила присвоения имен знаменитых людей географическим объектам. Новый порядок касается наименования аэропортов, железнодорожных станций, портов. Предложения назвать объекты в честь людей с особыми заслугами может вносить в правительство Общественная палата.

"Сейчас начался следующий фактический этап проекта. Собственники аэропортов начали работать над проектами дизайна, над некоторыми историческими пространствами, и уже даже кое-что предъявлено. И мы проводили совещание, где собственники показывали варианты оформления. Работа идет, в ближайшее время мы предъявим возможные наброски проекта", - сказал Фадеев.

Проект "Великие имена России" стал одним из самых масштабных в 2018 году. Конкурс проходил с 11 октября по 23 декабря; 6,2 млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей.

Форум организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.