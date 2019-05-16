Наставница дочери Алсу не стала комментировать аннулирование результатов шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Певица Светлана Лобода, которая являлась наставницей Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети", отказалась комментировать заявление Первого канала об аннулировании результатов голосования в финале шоу. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

Дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова, победила в "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала.

"По этому вопросу (с голосованием - прим. ТАСС) Светлана Лобода ничего вообще не комментирует, ни одного слова от нее на эту тему не было", - отметила Бурлакова.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.