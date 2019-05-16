{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Флориде выползший на летное поле аллигатор парализовал работу авиабазы ВВС США

Пресс-секретарь базы Брэндон Ханнер заявил, что рептилия не представляла опасности ни для людей, ни для самолетов

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Крупный аллигатор оказался утром на летном поле авиабазы Макдилл ВВС США в Тампе (штат Флорида). Для его возвращения в водоем специалистам пришлось задействовать небольшой погрузчик. Об этом сообщило интернет-издание Air Force Times.

"Во вторник утром на авиабазе ВВС Макдилл во Флориде был обнаружен необычный посетитель - аллигатор", - отметило издание. Как уточнил пресс-секретарь базы лейтенант Брэндон Ханнер, большая рептилия пробралась на летное поле из водоема, множество которых разбросаны вокруг военного объекта.

При эвакуации "ни аллигатор, ни кто-либо на базе не пострадал", подчеркнул Ханнер. К счастью, добавил пресс-секретарь, было раннее утро, поэтому "аллигатор не представлял опасности ни для людей, ни для самолетов".

Как отметило в свою очередь Air Force Times, аэродромы и аэропорты по всему миру "живут в страхе перед обломками инородных объектов - камнями, болтами или другими случайными предметами, которые могут оказаться на взлетно-посадочной полосе и нанести серьезный ущерб самолету". Появление аллигатора на летном поле вызвало на авиабазе переполох.

Теги
США
Путин поручил проработать включение географии в число обязательных вступительных экзаменов
Президент также поручил правительству установить профессиональный праздник - День географа, предусмотрев его празднование 18 августа
Читать полностью