Во Флориде выползший на летное поле аллигатор парализовал работу авиабазы ВВС США

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Крупный аллигатор оказался утром на летном поле авиабазы Макдилл ВВС США в Тампе (штат Флорида). Для его возвращения в водоем специалистам пришлось задействовать небольшой погрузчик. Об этом сообщило интернет-издание Air Force Times.

"Во вторник утром на авиабазе ВВС Макдилл во Флориде был обнаружен необычный посетитель - аллигатор", - отметило издание. Как уточнил пресс-секретарь базы лейтенант Брэндон Ханнер, большая рептилия пробралась на летное поле из водоема, множество которых разбросаны вокруг военного объекта.

При эвакуации "ни аллигатор, ни кто-либо на базе не пострадал", подчеркнул Ханнер. К счастью, добавил пресс-секретарь, было раннее утро, поэтому "аллигатор не представлял опасности ни для людей, ни для самолетов".

Как отметило в свою очередь Air Force Times, аэродромы и аэропорты по всему миру "живут в страхе перед обломками инородных объектов - камнями, болтами или другими случайными предметами, которые могут оказаться на взлетно-посадочной полосе и нанести серьезный ущерб самолету". Появление аллигатора на летном поле вызвало на авиабазе переполох.