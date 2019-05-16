В РАНХиГС сообщили, что спрос на подготовку в России управленческих кадров растет

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Спрос на подготовку в России управленческих кадров нового формата значительно вырос, сообщил журналистам проректор РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Буташин.

"На сегодняшний день в целом по стране уровень запроса на подготовку управленческих кадров и управленческих команд существенно вырос. Нам нужны управленцы другого уровня в сфере государства. И власть это прекрасно понимает", - сказал он на международном форуме "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество" в Пятигорске.

По словам Буташина, от уровня подготовки управленческих кадров будет зависеть и эффективность реализации национальных проектов. "Без подготовки управленческих команд реализовать [нацпроекты] с тем эффектом, с которым мы хотим достичь национальные цели, национальные проекты, будет сложно в регионах. Нужна системная подготовка для того, чтобы эффект был достигнут максимальный", - сказал Буташин.

Ранее сообщалось, что РАНХиГС приступила в 2019 году к переподготовке кадров, которые будут задействованы в реализации нацпроектов. С 2011 года РАНХиГС реализует образовательную программу "Подготовка управленческих кадров в социальной сфере". За восемь лет в рамках данной программы подготовлено 30 900 управленческих кадров.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Форум организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.