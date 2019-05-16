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Путин кратко переговорил с сопредседателями Общероссийского народного фронта

В частности, президент побеседовал с руководителем образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" кратко переговорил с сопредседателями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В частности, президент пообщался с сопредседателем центрального штаба ОНФ, гендиректором группы компаний "КамАЗ" Сергеем Когодиным, сопредседателем центрального штаба ОНФ, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, сопредседателем центрального штаба ОНФ, руководителем образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШмелева, Елена ВладимировнаРошаль, Леонид Михайлович
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