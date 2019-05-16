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Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"

Меладзе считает важным сохранить доверие зрителей "Голос. Дети" после отмены результатов

Наставник участников вокального конкурса рад, что в голосование внесли ясность

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Наставник вокального конкурса "Голос. Дети" Валерий Меладзе уверен, что после аннулирования результатов финала шестого сезона шоу самой главной задачей является сохранение доверия телезрителей. Такое мнение он высказал в четверг на своей странице в Instagram.

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"Я искренне рад, что внесена ясность в голосование финала проекта "Голос. Дети". Потому что главное - это сохранить проект "Голос" в эфире и не потерять доверия зрителей. Продолжить помогать талантливым детям", - написал он.

Дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова, победила в "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Теги
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