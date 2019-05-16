Победители второго конкурса "Лидеры России" примут участие в ПМЭФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Победители и один полуфиналист второго конкурса управленцев "Лидеры России" примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня 2019 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Уверен, что в ближайшие годы победители и участники конкурса "Лидеры России", многие из которых уже сейчас занимают ответственные должности и рассматриваются как кадровый управленческий резерв, будут оказывать заметное влияние на развитие отечественного бизнеса, субъектов федерации и даже целых отраслей отечественной экономики", - сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба фонда.

По его словам, очень важно подключать участников конкурса "Лидеры России" к "дискуссии с ведущими российскими и иностранными управленцами для проработки тематики устойчивого развития". "Петербургский международный экономический форум является прекрасной площадкой для этого", - отметил Кобяков.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Финальный этап прошел 7-11 февраля 2018 года, победителями тогда стали 103 человека. При этом в программу наставничества вошли 140 участников, включая 37 финалистов. Более 80 участников первого конкурса получили кадровые назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс стартовал 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.