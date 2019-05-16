Путин рассказал, как носил свою соседку на руках на пятый этаж

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как носил на руках свою соседку, которая из-за отсутстия лифта не могла сама выйти из дома. Речь об этом зашла на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), когда президенту рассказали ситуации в Пензе, где из-за долгого ремонта в многоквартирном доме ветераны войны семь месяцев не имели возможности выйти на улицу, пока проблему не подняли местные СМИ.

"Я представляю, если люди в возрасте спуститься не могут. Я жил без лифта до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж", - заявил российский лидер. Он рассказал, что соседка не могла подняться, так как в доме не было лифта.

"Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие!" - добавил президент.