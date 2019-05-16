Учения прошли на объекте, принимающем чемпионат WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Тактико-специальные учения медиков, спасателей и пожарных прошли в международном выставочном центре "Казань Экспо", объект в августе 2019 года примет мировой чемпионат по профмастерству по стандартам WorldSkills. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.

"В четверг в "Казань Экспо" состоялись межведомственные тактико-специальные учения медиков, спасателей и пожарных. Благодаря их слаженным действиям учения прошли на оценку "хорошо". Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, в одном из блоков центра при проведении сварочных работ взрывается кислородный баллон. Это вызывает частичное обрушение конструкций, возгорание части элементов. В здании находится 1000 человек, инцидент приводит к панике и давке. Сотрудники объекта эвакуируют людей, выйти удается не всем, часть остается под завалами.

Одновременно с поиском людей и тушением пожара части раненых оказывали первую помощь на месте, в зависимости от характера поражений. Пострадавших на носилках выносили на сортировочную площадку к бригадам скорой медицинской помощи и медицины катастроф. По сценарию учений, пострадали 15 человек.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.