СПЧ не получал жалоб по ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не получал жалоб в связи с ситуацией вокруг строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга, но следит за ее развитием. Об этом сообщил ТАСС председатель СПЧ Михаил Федотов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции протеста, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. По результатам трех дней несанкционированных протестов было задержано 96 человек.

"В совет жалоб не поступало. Но мы же смотрим телевизор, читаем информационные ленты и то, что там творится, это, конечно, безобразие. Потому что проблему, которая может и должна быть решена путем спокойного обсуждения городских властей с общественностью, превратили в повод для столкновений с применением полиции и Росгвардии. [Превратили] обе стороны, которые не нашли возможности решить проблему путем нахождения компромисса", - сказал Федотов.

Глава СПЧ также отметил, что местные власти должны проявить инициативу и пригласить инициаторов протеста за стол переговоров. "Надо вторую проводить встречу, третью, пятую, пока не будет достигнуто решение, которое устроит всех", - пояснил Федотов.