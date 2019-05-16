Путин поручил проработать включение географии в число обязательных вступительных экзаменов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность включения географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей.

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал Минобрнауки России, которое должно будет вместе Русским географическим обществом и Российским союзом ректоров "подготовить предложения по включению в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) обязательного вступительного испытания по географии, которое будет проводиться при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям, требующим знания этого учебного предмета".

Также президент поручил правительству РФ установить профессиональный праздник - День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества. Кроме того, кабмину предстоит представить проект указа президента об установлении почетного звания "Заслуженный географ Российской Федерации".

Кабмину поручено рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности изменений, предусматривающих включение в него вида экономической деятельности "Проведение географических исследований", а также обеспечить подготовку предложений по определению трудовых функций специалистов в области географии в зависимости от вида их профессиональной деятельности и определению умений и знаний, необходимых для выполнения этих функций, а также проведение мероприятий по разработке профессионального стандарта "Географ". Сам профессиональный стандарт должен быть утвержден до 1 декабря 2020 г.

Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и РГО предстоит подготовить предложения по созданию при вузах центров изучения географии для школьников, в том числе в рамках реализации национального проекта "Образование". Также необходимо будет подготовить предложения по реализации мер, направленных на повышение качества преподавания географии в школах с учетом приоритетов и задач научно-технологического и пространственного развития РФ и с учетом результатов мониторинга и иных форм объективной оценки уровня знаний обучающихся в области географии.