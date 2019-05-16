В Москве продемонстрируют культурный и туристический потенциал Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Культурный и туристический потенциал Нижегородской области представят на Днях региона в Москве, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

"Дни Нижегородской области в Москве пройдут в 2020 году, подобная традиция дней субъектов России в Москве способствует укреплению экономических и культурных связей между регионами", - сказал он.

По словам Никитина, мероприятие станет одним из крупных событий, которые приурочат к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода, основные торжества в честь которого запланированы на июнь-август 2021 года.

"С инициативой проведения Дней региона в столице выступило областное правительство, а власти Москвы предложение поддержали", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе рассказали, что в Днях Нижегородской области в Москве примут участие ведущие творческие коллективы и исполнители региона, местные театральные коллективы. Кроме того, в столицу планируется привезти экспозиции из фондов нижегородских музеев, а также продемонстрировать туристический потенциал области.