В ПЦУ заявили, что Филарет управляет несуществующим Киевским патриархатом

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Митрополит Филарет, несмотря на самороспуск Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которую он ранее возглавлял, продолжает вести деятельность от имени этой церкви, что противоречит уставным документам новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в четверг сообщается на сайте ПЦУ.

Православная церковь Украины обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Документ подписан Филаретом, четырьмя митрополитами, среди которых нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), и рядом других иерархов УПЦ КП. Поместный собор состоялся в Софийском соборе в Киеве перед объединительным собором УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Проект был принят единогласно. Первый пункт решения собора гласит, что действие религиозного объединения УПЦ КП прекращается путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины. Устав об управлении УПЦ КП и деятельность всех уставных органов церкви были прекращены.

"Таким образом, утром 15 декабря 2018 года по решению собственного поместного собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной церкви Украины", - отмечает ПЦУ.

В то же время Филарет на прошлой неделе заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ. Кроме того, УПЦ КП до сих пор числится в реестре Минюста Украины.