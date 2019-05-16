Туроператоры Китая приедут в Карелию для налаживания турпотока

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 мая. /ТАСС/. Тридцать представителей туристского рынка Китая приедут в Петрозаводск в июле, чтобы детально проработать вопрос налаживания массового потока китайских туристов в республику. Об этом сообщил во время заседания комитета по экономической политике законодательного собрания региона рассказала начальник управления по туризму Екатерина Биктимирова.

"По китайскому рынку мы сейчас отрабатываем, в том числе в рамках соглашения с [провинцией] Фуцзянь в Карелии. Буквально в июле к нам приезжают 30 представителей туристского рынка: это СМИ, туроператоры, это блогеры, чтобы они смогли непосредственно увидеть всю эту инфраструктуру, понять, какой туристский поток они могут пустить", - сказала она.

По данным управления по туризму, в 2016 году республику посетили 194 китайских туриста, в 2017 году - 265, данные за 2018 году отсутствуют. Чтобы увеличить эти показатели в разы, туристская инфраструктура в Карелии требует детальной проработки и изменений. Речь идет не только о переводе информационных знаков, но и об адаптации мест размещения и питания. В республике заинтересованы, чтобы китайские группы оставались в регионе на ночлег, а не приезжали в Карелию одним днем из Санкт-Петербурга.

"Китайские туристы любят ездить со своим экскурсоводом, который берет наши экскурсии, адаптирует и сам уже возит. То есть они оставляют деньги за входные билеты на объекты и проживание. <…> Мы будем предлагать им туры с ночевкой", - пояснила ТАСС Биктимирова.

По ее словам, экономический эффект от интенсивного роста китайских тургрупп в регионе пока не подсчитывали - он будет зависеть от уровня размещения, который выберут гости. Если по итогам работы в Карелии представители туротрасли Китая примут решение возить в республику большее число туристов, региону придется расширить и свои мощности в гостиничной сфере. При том уровне развития, который есть сейчас, массового китайского туриста в республике смогут принять только в межсезонье, уточнила она. "Речь идет не об этом и, возможно, не о следующем сезоне", - сказала начальник управления.

Специально для китайских туристов в Карелии разработали так называемый "Красный маршрут" - туристический путь, который включает в себя посещение мест, связанных с историей советского периода существования республики. В него вошли не только посещение Петрозаводска, музея-заповедника Кижи и горного парка "Рускеала", но и путешествие до мест съемок фильма "А зори здесь тихие…" в Сортавальском районе, экскурсия по музею "Гора Филина", где представлена экспозиция, посвященная советско-финлядскому противостоянию.