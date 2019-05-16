Владелец франшизы "Голоса" поддержал проведение спецвыпуска детского шоу в России

ГААГА, 16 мая. /ТАСС/. Голландская компания Talpa, владелец франшизы конкурсов "Голос", поддерживает проведение спецвыпуска шоу "Голос. Дети" после скандала вокруг голосования. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Talpa.

"Мы крайне сожалеем о ситуации, сложившейся в России вокруг шестого сезона шоу "Голос. Дети", - сказали в компании. - Как владельцы лицензии мы провели обсуждения с Первым каналом с целью поиска лучшего решения для шоу. "Голос. Дети" нацелен на то, чтобы дать положительный опыт каждому участнику, и мы уверены, что специальный выпуск позволит по достоинству оценить талант всех финалистов и полуфиналистов".

По итогам зрительского СМС-голосования в "Голосе. Дети" победила дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Телеканал принял решение аннулировать результаты финала.

Он транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан и Валерий Кузаков, которого наставляла Пелагея.