Генпрокуратура начала проверку по нарушениям строительства детской площадки в Рязани

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России организовала проверку по информации, которая была озвучена на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), о нарушениях при строительстве детской площадки в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с озвученной на медиафоруме ОНФ информацией о нарушениях при строительстве одной из детских площадок в Рязанской области Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Рязанской области провести проверку. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов исполнительной власти и местного самоуправления по исполнению требований федерального законодательства при выделении денежных средств, их расходовании и приемке соответствующих работ", - сказали в Генпрокуратуре. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверку расходования бюджетных средств, выделенных на строительство детской площадки в Рязани, поручил провести и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае, произошедшем в Рязани, когда на строительство детской площадки было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам. Площадка строилась в центре Рязани, городские власти заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующую детскую площадку, рассказали главе государства. "Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - возмутился президент. "Многое делается, но этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит", - сказал глава государства.