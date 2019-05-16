Коновалов: законопроект о госконтроле в РФ сократит требования, но усилит ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Новый законопроект о государственном контроле и надзоре в РФ уменьшит количество обязательных для соблюдения требований, но приведет к неотвратимости привлечения к ответственности за их несоблюдение. Об этом заявил в четверг министр юстиции РФ Александр Коновалов на площадке Петербургского международного юридического форума, посвященной презентации этого законопроекта.

Госдума 21 февраля 2018 года приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на комплексное реформирование системы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в России. Рассмотрения этого документа во втором чтении до сих пор не было. Министр юстиции РФ сравнил процесс контрольно-надзорной деятельности с процессом воспитания детей родителями, когда из-за большого количества требований часть из них не удается исполнять, а нарушения остаются безнаказанными.

"В случае с контрольно-надзорной деятельностью мы имеем, что идет сплошной поток требований, которые выполняются, не выполняются. Задача в том, чтобы из всех десятков выбрать по-настоящему важные требования, которые нужно осознанно, добросовестно, а в случае недобросовестности с перспективой неотвратимой и эффективной ответственности, адекватной ответственности соблюдать. Я думаю, что к этому должна прийти и реформа регулирования КНД [контрольно-надзорной деятельности] и та кодификация [законодательства], до которой мы все вместе, надеюсь, доживем", - сказал Коновалов.

Он добавил, что в ходе реформирования контрольно-надзорной деятельности должна произойти существенная оптимизация ее содержания. С его слов, представители предпринимательского сообщества неоднократно выступали за то, чтобы провести реформирования отрасли из-за избыточности требований и как следствие - больших объемов проверочных мероприятий. "Кодификация контрольно-надзорной деятельности должна быть синхронизирована с обновлением КоАП РФ, в том числе в части обеспечительного акта, в части исключения конкурирования процессов контроля. Для правоприменителей, в том числе для предпринимателей, это исключительно важная история", - резюмировал Коновалов

О форуме

Девятый Петербургский международный юридический форум является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права, а эксперты ищут ответы на самые актуальные вопросы мировой повестки. По данным организаторов форума, на ПМЮФ-2019 зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 представлены впервые.

Всего в рамках форума пройдут 68 дискуссий, лекции и презентации, ток-шоу и игровые судебные процессы.