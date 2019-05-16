В работе Telegram произошел сбой

ТАСС, 16 мая. Сбои в работе Telegram зафиксированы в ряде стран, сообщается в четверг на странице мессенджера в Twitter.

"Наши пользователи в Северной и Южной Америке в данный момент испытывают проблемы с подключением [к серверу] <...> Наши специалисты работают над устранением возникших проблем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители ряда других государств, помимо стран Северной и Южной Америки, также могут испытывать проблемы с загрузкой файлов и доступом к ботам.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, также о сбое в работе Telegram сообщают жители Сингапура, Китая, Австралии. Некоторые проблемы с работой мессенджера испытывают в Европе. В России больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве и Твери.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (62%) жалуются на проблемы с отправкой или получением сообщений, еще 25% сообщают о невозможности подключиться к Telegram, 11% отметили проблемы при входе в приложение.