Власти Петербурга проведут совместное с СПЧ заседание комиссии по гражданской активности

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече в четверг договорились провести совместное заседание комиссии по гражданской активности. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили актуальные вопросы защиты прав человека, в том числе связанные с первомайской демонстрацией в Санкт-Петербурге.

"Мы договорились, что в ближайшее время комиссия по гражданским правам и гражданской активности, которую возглавляет Николай Сванидзе, получит все материалы, и мы проведем ее заседание в Санкт-Петербурге, пригласив к участию представителей мэрии, Росгвардии и полиции", - приводятся на сайте слова главы СПЧ.

Как ранее сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на демонстрации 1 мая за нарушения порядка задержали около 50 человек, которые затем были привлечены к административной ответственности. Среди задержанных за нарушение правил проведения публичного мероприятия был депутат заксобрания города Максим Резник, его отпустили без привлечения к административной ответственности. По мнению спикера заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, первомайскую демонстрацию использовали для провокаций представители оппозиции.