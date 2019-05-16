Власти КЧР вместе с компанией "Газпром" газифицируют курорт Домбай в 2019-2020 годах

ЧЕРКЕССК, 16 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии совместно с компанией "Газпром" проведут газификацию курорта Домбай и Карачаевского района за 2019-2020 годы . Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В рамках форума ОНФ в Сочи Владимир Путин дал поручения властям Карачаево-Черкесии по газификации Карачаевского района.

"Поручения президента Российской Федерации Владимира Путина, которые он дал сегодня относительно газификации населенных пунктов, входящих в Карачаевский городской округ, будут выполнены. В тесном взаимодействии с компанией "Газпром", которая ведет строительство газомагистрали, и координации органов исполнительной власти Карачаево-Черкесии мы обеспечим синхронизацию действий всех ответственных за доведение газа до потребителей."- приводит пресс-служба слова главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Глава республики подчеркнул, что строительство газопровода "Карачаевск-Домбай" завершится в 2019-2020 году. До конца года будет запущено строительство газомагистрали Карачаевск-Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук с отводом на Эльбрусский.

Темрезов также рассказал о стоимости подключения частных домов. "В этом вопросе у нас с компанией "Газпром" единый подход и общая цель - действовать в соответствии с законодательством и в интересах жителей республики", - отметил глава КЧР.