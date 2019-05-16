Жена Ярошенко заявила, что летчику нужно дополнительное обследование после операции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в американской тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), не почувствовал улучшений здоровья после удаления опухолей желудка. Врачи считают, ему нужно обследовать печень, сообщила ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко.

Ранее летчик просил о переводе в другую тюрьму, так как в Данбери ему не оказывают медицинскую помощь. Ярошенко жаловался на зубные боли и проблемы с желудком, так как не может нормально принимать пищу. В конце апреля россиянину начали оказывать помощь - во время обследования желудка врачи удалили ему ряд доброкачественных опухолей.

"Не могу сказать, что он чувствует себя лучше - как было, так и осталось. Врачи констатируют, что это печень и ее нужно срочно обследовать", - сказала Ярошенко, отметив, что для нового обследования нужно делать запрос и ждать ответ неопределенное время.

Она отметила, что семья обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о переводе Ярошенко в другую тюрьму, однако ответа пока не последовало. Как сообщалось ранее, в четверг на встрече с журналистами омбудсмен сказала, что держит ситуацию на контроле.

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.