Астраханская область получит около 5 млрд рублей на строительство соцобъектов

АСТРАХАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Астраханская область получит из федерального бюджета около 5 млрд рублей на строительство школ, больниц, спортивных площадок и домов культуры. На сегодняшний день федеральное финансирование уже подтверждено по 41 социальному объекту, сообщил в четверг врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства перед депутатами областной думы.

"С конца прошлого года правительством Астраханской области проведена работа по определению потребности в объектах социальной инфраструктуры. Президент России поддержал наши предложения своим поручением от 12 февраля 2019 года, в которое вошло 50 областных объектов. По 41 объекту уже подтверждено федеральное финансирование на сумму около 5 млрд рублей", - сказал Морозов.

Он уточнил, что выделенные из федерального бюджета средства будут направлены в том числе на строительство трех школ, 26 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типа, центра гребных видов спорта и шести домов культуры в сельских районах.

"Считаю, что все показатели развития региона должны быть существенно улучшены. До 2024 года нам нужно достичь стратегических целей: увеличить [среднюю] продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить рост доходов, вдвое снизить уровень бедности. Создать экспортно-ориентированный сектор в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе", - добавил Морозов.

Он напомнил, что в регионе разрабатывается стратегия социально-экономического развития. Ранее сообщалось, что ее планируют подготовить до 11 июня, а в июне - августе пройдет народное обсуждение проекта.

Президент России Владимир Путин 14 мая в ходе совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области отметил, что регион "обладает необходимым потенциалом, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, но для этого необходимы не фрагментарные, а последовательные, системные меры". Для развития экономики и повышения качества жизни людей Путин призвал власти Астраханской области "в полной мере использовать и собственные ресурсы, и те возможности, которые дают национальные проекты и приоритетные программы".