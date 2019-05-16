Строительство канатной дороги в горах Сочи начнется летом 2019 года

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Строительство новой канатной дороги горного курорта "Роза Хутор", которая будет расположена на Южном склоне хребта Аибга, стартует летом текущего года. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

"Недавно проект новой канатной дороги на Южном склоне хребта Аибга получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Строительные работы, которые начнутся уже летом, будут проводиться под строгим контролем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В подготовительный период, в соответствии с природоохранным законодательством, мы планируем провести пересадку краснокнижных растений", - сообщил Колосов.

Он подчеркнул, что эта процедура является обязательной. "Пересадка краснокнижных растений из мест стройки, где им может угрожать деятельность людей, является требованием законодательства, которое мы безукоризненно выполняем. Будут пересажены три вида краснокнижных растений: цикламен косский, иглица колхидская, кандык кавказский, всего около 800 экземпляров. Для размещения растений уже выбраны несколько участков, расположенных там же, на Южном склоне Аибги в подходящих для растений климатических зонах", - отметил Колосов.

Осенью нынешнего года планируется также высадить несколько тысяч саженцев местных кустарников кавказской ивы и ольхи в зоне строительства новой канатной дороги для укрепления и профилактики эрозии грунта на склонах. "Черенками и саженцами этих растений заполняют на курорте подверженные эрозии откосы, кустарники быстро разрастаются и укрепляют склоны очень надежно, доказывая свои преимущества в сравнении с пластиковыми сетками и геотекстилем", - пояснил Колосов.

О канатной дороге

Новая канатная дорога гондольного типа станет 30-й по счету на "Роза Хутор". Она будет создана австрийской компанией Doppelmayr к зимнему сезону 2019-2020 года. В работах будет задействовано 100 специалистов. Кабины новой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной вместимостью (10 человек), надежностью, оснащены системами поглощения шума и вибрации. Новая канатка протянется до отметки 2,2 тыс. м над уровнем моря, перепад высот составит 600 м. Пропускная способность новой дороги составит 2,4 тыс. человек в час.

Как ранее отмечало руководство курорта, реализация проекта продиктована необходимостью для курорта: сегодня на Южном склоне работают только два кресельных подъемника, что в высокий сезон приводит к возникновению очередей. Ожидается, что появление дублирующей канатки обеспечит гостям больший комфорт.