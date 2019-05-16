Беглов предложил петербургским вузам привлекать студентов к проектам в рамках госзаказов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал петербургским вузам активнее подключаться к выполнению проектов в рамках государственного заказа и привлекать к этой работе студентов.

"Город является самым большим заказчиком услуг. Я заинтересован, чтобы вы получали эти заказы. Важно загрузить по нашим заказам и студентов, так они сразу смогут выбрать место работы по тем или иным направлениям, а нам нужны квалифицированные специалисты. У нас есть заказ, у вас есть возможность выполнить этот заказ", - сказал Беглов, обращаясь к ректорам, на заседании Межрегиональной общественной организации "Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в четверг.

Он предложил помогать студентам создавать дипломные работы прикладного характера, чтобы их можно было в дальнейшем использовать на практике, и пообещал поддержку со стороны городского правительства. "В Санкт-Петербурге создана система поддержки молодых исследователей. Правительство Петербурга активно содействует созданию инновационных предприятий, им предоставляются субсидии из бюджета", - отметил он.

На заседании ректоры обсудили предложения, касающиеся участия вузов в городских проектах. Ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Виктор Шелудько предложил коллегам из других вузов сформировать центр научных, технологических и кадровых компетенций Санкт-Петербурга, комиссию по взаимодействию с научными организациями и промышленными предприятиями и проектный офис "Передовые реставрационные технологии" для сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга.

"Предлагаю обсудить создание в Петербурге передового научно-технологического реставрационного центра для проведения работ по реставрации, документированию, неразрушающему контролю и мониторингу состояния памятников истории и культуры. Это может быть формат проектного офиса", - рассказал он, отметив, что речь идет о новейших лазерных, оптико-электронных технологиях. Предложение Шелудько одобрили участники заседания.

Беглов пообещал поддержать создание центра компетенций и сообщил, что уже дал соответствующие поручения вице-губернатору Владимиру Кириллову.