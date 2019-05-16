Оператор аэропорта Пулково создаст фонд для очистки реки Новая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) создаст специальный фонд в размере 100 млн рублей для подготовки комплексных решений по очистке реки Новой, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ВВСС.

В апреле Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ предъявило обвинение гендиректору управляющей компании Владимиру Якушеву по уголовному делу о загрязнении реки Новая. По версии следствия, Якушев, являющийся ответственным за соблюдение правил экологической безопасности, нарушил их, что и привело к загрязнению реки.

"Управляющая компания аэропорта Пулково ВВСС объявила о создании специального фонда в размере 100 млн рублей для разработки и реализации комплексных решений по очистке реки Новой. Письмо об учреждении фонда с предложением создать единую рабочую группу для совместной подготовки плана действий направлено в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова", - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 мая рассмотрит иск департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу о взыскании с компании 162,6 млн рублей в качестве возмещения вреда от сброса сточных вод аэропорта Пулково в водный объект. Приведение водоема в нормативное состояние является главной задачей, которой руководствуется оператор Пулково при создании фонда, отметили в ВВСС.

Загрязнение реки

Как сообщалось ранее, весной 2018 года в реке Новая отмечалось изменение в цвете воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по СЗФО установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

С управляющей компанией также судится комитет по природопользованию Петербурга, который требует отменить ранее выданное решение властей города, предоставляющее право аэропорту сливать стоки в реку через канал. Сам Якушев ранее заявил, что в компании приняли решение переключить стоки от аэропорта с реки Новая на систему водоканала Санкт-Петербурга, чтобы полностью исключить загрязнение реки. По данным ВВСС, эта работа находится в завершающей стадии. Кроме того, компания в претензионном порядке разбирается с турецким подрядчиком, который строил очистные сооружения в Пулково.