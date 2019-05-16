Власти Татарстана опасаются концентрации вредных веществ из-за обмеления Волги

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана видят несколько угроз мелеющим водоемам - Волге и Казанке. Одна из них - концентрация вредных веществ. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Как сообщалось ранее, Госдума на пленарном заседании дала протокольное поручение своему комитету по экологии и охране окружающей среды запросить Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов о причинах обмеления Волги и принимаемых в связи с этим мерах.

"То, что сегодня происходит, представляет как минимум три угрозы, какие мы видим, во-первых, это сокращение биоресурса, где-то и мор рыбы происходит, где-то рыба вынуждена сбрасывать икру в сухих камышах, на камнях, что неизбежно приводит к гибели. Второй риск, который мы видим, в том числе, это, безусловно, связан с тем, что высокая концентрация вредных веществ приводит к тому, что водоемы загрязняются", - сказала она.

Галимова также заявила о существовании угрозы для судоходства республики. Ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйстве Татарстана сообщили о переносе открытия скоростных речных линий до городов Болгар и Тетюши из-за низкого уровня воды на реке Волга. По словам Галимовой, власти республики разделяют беспокойство жителей сложившейся ситуацией.

Ситуация с Куйбышевским водохранилищем

Причиной обмеления Волги и Казанки называют снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. По данным министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, это стало следствием ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги и сокращения притока воды в водохранилище.

Уровни водохранилищ Волжско-Камского каскада было решено согласовать после заседания профильной межведомственной рабочей группы. Как сообщала ранее Галимова, итогом стало решение о наполнении Куйбышевского водохранилища к 15 июня до отметки 52,5 м Балтийской системы.

По оптимистичному прогнозу, уровень Куйбышевского водохранилища будет повышаться с интенсивностью 0,5 м за декаду (10 дней), к 9 июня, предположительно, достигнет отметки 52 м.