Работу мессенджера Telegram восстановили после сбоя

ТАСС, 16 мая. Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы после сбоя в четверг.

"[Telegram] вновь полностью работает! Извините за ожидание. Некоторые небольшие проблемы могут сохраняться непродолжительное время (чаты могут не загружаться и отображаться удаленными), однако в скором времени работа восстановится", - говорится в сообщении на странице Telegram в Twitter.

Ранее Telegram сообщил о проблемах в работе мессенджера у пользователей из Северной и Южной Америки, а также ряда стран по всему миру. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, также о сбое сообщали жители Сингапура, Китая, Австралии, некоторые проблемы фиксировались в Европе. В России больше всего жалоб было зарегистрировано в Москве и Твери.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (62%) жаловались на проблемы с отправкой или получением сообщений, еще 25% сообщали о невозможности подключиться к Telegram, 11% отметили проблемы при входе в приложение.