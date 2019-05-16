Галкин назвал мужественным решение Первого канала проверить результаты шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Проверка результатов голосования на шоу "Голос. Дети" стала мужественным поступком со стороны Первого канала, телеканал приложил все усилия, чтобы найти причину аномальностей в голосовании. Такое мнение выразил ТАСС в четверг телеведущий, юморист Максим Галкин.

"Естественно, как мне кажется, справедливый путь, - это найти причину перекоса в голосовании и Первый канал сделал все для того, чтобы справедливость восторжествовала. Я считаю, что это достаточно мужественный поступок со стороны канала, потому что, как вы понимаете, усомниться в результатах голосования собственной топовой программы - это может быть серьезным ударом по его репутации", - отметил он.

По его словам, дети, их талант и душевное состояние не должны иметь никакого отношения к такой проверке.

"Никто никого не травит, Первый канал и программа "Голос" одинаково любят всех детей, которые участвовали, и Микеллу, и Ержана, и всех остальных. Но коль скоро речь идет о зрительском голосовании и волеизъявлении людей, то было бы неправильно сохранять фальшь и как-то ее прикрывать любыми способами, руководствуясь репутацией канала или руководствуясь моральным состоянием победительницы, у которой могут забрать приз", - подчеркнул телеведущий.

Галкин добавил, что утаивать настоящие результаты голосования для участников и зрителей шоу было бы несправедливо. "Это было бы неправильно, я думаю, прежде всего, по отношению к девочке, которая дружит и замечательно относится ко всем детям, и они к ней, как вы, наверно, успели увидеть, они живут своей параллельной детской жизнью, и очень друг другу рады", - сказал он.