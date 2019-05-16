В России создадут карту локальных культурных брендов

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Национальная карта локальных культурных брендов появится в России, сообщил председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов в рамках форума "Сообщество" во Владикавказе.

"Сейчас ведется работа по созданию национальной карты локальных культурных брендов. В конечном итоге планируется разместить на одной площадке все культурные ценности страны. С декабря уже приступили к практической реализации", - сказал он, пояснив, что уже разработан портал, где появится карта, и ведется с регионами сбор информации по брендам, которые будут на ней размещены.

По каждому региону на карте будет открываться специальный символ с подробной геолокацией, кликнув на него, высветится подробная информация об объекте с фотоматериалами. На карте будет собрана информация об уникальных поселениях, городах, культурных сооружениях и комплексах, природных объектах, которые упоминаются в легендах, песнях, а также о традициях, обрядах, промыслах, выдающихся людях и другом.

Карта будет полезна и интересна как виртуальному, так и реальному туристу, который собирается посетить тот или иной регион. Так, с его помощью он сможет составить маршрут, охватив все нанесенные на карте объекты. Ей смогут пользоваться и иностранные туристы.

Председатель комитета по туризму в Северной Осетии Заур Кодзаев предложил от республики включить в карту самый высокогорный водопад в Европе - Большой Зейгалан, самый высокогорный монастырь в России - Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и другие объекты.