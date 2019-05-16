В проект по благоустройству Петербурга подали предложения около 150 тыс. горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Около 150 тыс. жителей Санкт-Петербурга подали предложения по благоустройству города через проект "Родной район", сообщил врио губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Проект "Родной район" предполагает сбор и обработку предложений, на основе которых будут составлены концепции программ развития каждого городского района до 2021 года.

"Предложения в программу "Родной район" подали уже 150 тыс. петербуржцев", - сказал Беглов.

Он добавил, что у каждого района города есть своя специфика. "В Выборгском районе, например, нужно больше детских площадок, в Невском районе горожане больше просят, чтобы были благоустроены набережные, в Калиниском районе просят больше спортивных площадок. Мы об этом даже не задумывались, где чего больше нужно, но жители нам подсказывают, что город имеет свою специфику, и мы принимаем их пожелания и будем их исполнять", - пояснил он.

Проект "Родной район" состоит из нескольких этапов. После сбора и обработки информации на основе всех поступивших предложений будут составлены концепции программ развития каждого района, в октябре 2019 года выбранные горожанами приоритеты будут учтены при формировании бюджета Санкт-Петербурга. По решению Беглова, лучшая дорожная карта развития района получит от правительства Петербурга премию - 100 млн рублей на реализацию инициатив горожан.