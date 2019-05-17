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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга заявил, что забор на месте строительства храма убирать не будут

По словам Александра Высокинского, демонтаж ограждений может вызвать такие же волнения, но уже со стороны сторонников храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Строители не будут демонтировать забор на месте возведения храма святой Екатерины, несмотря на приостановку строительных работ, сообщил в пятницу журналистам мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Забор будет стоять. У нас с вами цель - стабилизировать ситуацию, если мы начнем убирать забор, в сквер могут прийти сторонники храма, и мы получим такие же волнения, только с другой стороны", - сказал Высокинский.

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Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено на время опроса горожан по теме строительства собора, его предложил провести президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Социологическое исследование, по словам Высокинского, займет около 20 дней.

Временный забор в сквере на месте строительства собора был установлен утром 13 мая, через два дня строители начали установку капитального забора. В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 30 участников акций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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