Мэр Екатеринбурга заявил, что забор на месте строительства храма убирать не будут

"Забор будет стоять. У нас с вами цель - стабилизировать ситуацию, если мы начнем убирать забор, в сквер могут прийти сторонники храма, и мы получим такие же волнения, только с другой стороны", - сказал Высокинский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Строители не будут демонтировать забор на месте возведения храма святой Екатерины, несмотря на приостановку строительных работ, сообщил в пятницу журналистам мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено на время опроса горожан по теме строительства собора, его предложил провести президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Социологическое исследование, по словам Высокинского, займет около 20 дней.

Временный забор в сквере на месте строительства собора был установлен утром 13 мая, через два дня строители начали установку капитального забора. В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 30 участников акций.