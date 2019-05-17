Франция побила мировой рекорд посещаемости туристами

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Посещаемость туристами Франции продолжала расти в 2018 году, что позволило стране побить свой прежний мировой рекорд и достичь показателя 89,4 млн иностранцев. Об этом сообщило в пятницу правительство страны по результатам заседания его комитета по туризму.

В правительственном сообщении подчеркивается, что "Франция остается по результатам 2018 года на первом месте в мире по посещаемости иностранными туристами". При этом наряду с туристическим потоком, увеличившимся по сравнению с 2017 годом на 3 процентных пункта (п.п.), возросли на 5 п.п. и расходы у людей, приезжающих с туристическими целями в страну - они превышают €56 млрд. Теперь правительство Франции берет курс на достижение показателя иностранных туристов в 100 млн человек.

Наибольшее увеличение числа туристов отмечено в предыдущем году по азиатскому направлению - плюс 7,4 п.п. Однако в целом большая часть туристического потока, 79%, направлялась во Францию из европейских стран.

В сообщении французского правительства, однако, отмечается, что деятельность туристического сектора в 2019 году проходит в иных условиях, чем прежде - по причине непрекращающихся акций протеста "желтых жилетов". При этом признается, что показатели первого квартала указывают на "отрицательное воздействие" этих протестов. В частности, в январе - феврале бронирование номеров в гостиницах снизилось на 5,6 п.п. В то же время правительство отмечает, что "владельцы объектов гостиничного сектора, согласно проведенному исследованию, сохраняют оптимизм относительно финансовых перспектив года".

О возможном улучшении ситуации свидетельствует то, что резервирование авиабилетов из США во Францию на предстоящие шесть месяцев возросло на 3,4 п.п. Из США во Францию прибывает самая крупная группа туристов после европейской.