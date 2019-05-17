Шойгу назвал поручения Путина по популяризации географии беспрецедентными

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Поручения президента РФ Владимира Путина по вопросам популяризации географии имеют беспрецедентный характер, важнейшим из них стало включение географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей, заявил в пятницу президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"В первую очередь, хочу отметить, что поручения президента РФ по популяризации географии имеют беспрецедентный характер. Не только у нас в стране, но и в мире никогда на уровне руководителя государства не принимались комплексные решения, затрагивающие все сферы обучения географии, работы географов, обеспечения географических исследований. Считаю, что этот документ раз и навсегда утверждает: география - важнейший, основополагающий предмет школьной программы, базис для университетского образования, залог дальнейшего развития и процветания нашей страны", - сказал Шойгу.

По его словам, очевидно, что для самого большого и крайне разнообразного с точки зрения природных, культурных, национальных особенностей государства мира двойка по географии - это прямой путь к деградации.

"Важнейший, на мой взгляд, пункт поручений президента - включение географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. К сожалению, географические знания у школьников и студентов откровенно слабы, хуже, чем у представителей более старших поколений. Одна из причин в том, что сейчас знание географии не требуется при поступлении в вузы. Причем это касается даже таких специальностей, как "Туризм", "Регионоведение", "Международные отношения". По этой логике специалисту-международнику или менеджеру в сфере туризма не нужно глубоко знать географию", - отметил Шойгу.

Ранее Путин поручил Минобрнауки России вместе Русским географическим обществом и Российским союзом ректоров проработать возможность включения географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Также глава государства поручил правительству РФ установить профессиональный праздник - День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества. Кроме того, кабмину предстоит представить проект указа президента об установлении почетного звания "Заслуженный географ Российской Федерации".