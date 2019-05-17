{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву

В 2015 году Пономарева заочно арестовал московский суд, бывший парламентарий объявлен в международный розыск

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву. Об этом сам Пономарев сообщил в пятницу в Facebook.

"Наконец-то это случилось! Сегодня действующий президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства в соответствии с государственными интересами", - сообщил он.

Пономарев был депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, членом фракции "Справедливая Россия", а также Совета Левого фронта.

В июне 2014 года выехал из РФ в США, где проживал два года. Госдума по запросу Генпрокуратуры 7 апреля 2015 года лишила Пономарева депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда "Сколково", а 16 октября 2015 года дала согласие на его заочный арест. Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении политика дело, 17 июля 2015 года он был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск.

В июне 2016 года политик получил вид на жительство на Украине.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПономарев, Илья Владимирович
Врачи диагностировали легкую форму ОРВИ у оставленной в московской поликлинике девочки
Кроме того, с ребенком работает психолог и специалисты соцзащиты
Читать полностью