Власти утвердили порядок выдачи электронных виз иностранцам для въезда в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок оформления электронных виз для въезда иностранцев в Калининградскую область. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Дмитрий Медведев утвердил порядок оформления электронных виз для въезда иностранцев в Калининградскую область. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации было подписано 15 мая", - говорится в сообщении.

В постановление вошли 16 пунктов пропуска региона, в том числе восемь автомобильных, морской - в морском порту Калининград, воздушный - в аэропорту Храброво и два железнодорожных пункта пропуска - Мамоново и Советск. В области будет действовать регламент аналогичный работающему на Дальнем Востоке.

Оформление электронных виз для иностранцев, въезжающих в Калининградскую область, станет возможно с 1 июля текущего года. Они будут действовать в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ и позволят иностранцам находиться в области до восьми дней.

Как отмечал ранее губернатор области Антон Алиханов, в области рассчитывают, что в перечень стран, граждане которых получат право на оформление электронных виз, войдут не менее 50 государств.

По его словам, с введением электронных виз областные власти ожидают роста туристического потока из европейских стран. Стимулом должно также стать завершение к 2020 году строительства морского круизного терминала в городе Пионерский, который сможет принимать крупные круизные лайнеры и до 250 тыс. туристов в год.

Ежегодный рост туристического потока в область составляет от 15% до 27%, в 2018 году в регионе побывали более 1,5 млн туристов. К 2025 году область рассчитывает нарастить поток до 3 млн человек в год.