Врачи назначили обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому Кудрявцеву палатный режим

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Врачи ГКБ №20 Москвы назначили медикаментозное лечение в условиях палатного режима сотруднику ЦНИИмаш 75-летнему Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил адвокат ученого Иван Павлов.

"В заключении врачей 20-й больницы говорится о том, что Кудрявцев нуждается в медикаментозном лечении в условиях палатного режима, диете и приеме более десяти наименований лекарств. Однако Лефортовский суд это проигнорировал и продлил сегодня срок ареста нашему подзащитному еще на два месяца, несмотря на предписания медиков. Не уточняется, где этот режим нужно исполнять", - рассказал адвокат, отметив, что обжалует решение суда о продлении ареста ученому. Павлов также заявил, что проинформирует ЕСПЧ о прохождении Кудрявцевым медицинского обследования.

Кудрявцев после пяти дней госпитализации (он находился в городской клинической больнице им. А. К. Ерамишанцева) переведен обратно в СИЗО "Лефортово".

19 апреля Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от российских властей обеспечить срочные меры в отношении Кудрявцева, применив 39-е правило (обеспечительные меры) регламента ЕСПЧ. "Ни следствие, ни Генпрокуратура не в курсе решения ЕСПЧ о применении экстренных мер", - подчеркнул Павлов.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ученому передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".